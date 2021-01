Relazione Bonafede, Casini annuncia: “Voterò no” (Di domenica 24 gennaio 2021) Il senatore Pier Ferdinando Casini annuncia che alla Relazione Bonafede voterà no. Sulla stessa linea l’ex ministra di Italia Viva Teresa Bellanova “Italia Viva ha premuto troppo sull’acceleratore, non vi è dubbio alcuno. E sono finiti fuoristrada. Ma oggi non deve prevalere un infantilismo nel segno opposto: basta con tutte queste ordalie anti-renziane. Bisogna rimboccarsi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Il senatore Pier Ferdinandoche allavoterà no. Sulla stessa linea l’ex ministra di Italia Viva Teresa Bellanova “Italia Viva ha premuto troppo sull’acceleratore, non vi è dubbio alcuno. E sono finiti fuoristrada. Ma oggi non deve prevalere un infantilismo nel segno opposto: basta con tutte queste ordalie anti-renziane. Bisogna rimboccarsi… L'articolo Corriere Nazionale.

Rinaldi_euro : Relazione sulla giustizia, il ministro Bonafede implora altre 24 ore di tempo prima di cadere in Senato - fattoquotidiano : La relazione di Alfonso Bonafede in Parlamento sarà la prima risposta istituzionale dell’Italia all’Europa che, ora… - ilriformista : La relazione di Bonafede potrebbe essere rinviata per impegni istituzionali #governoConte #giuseppeconte #Bonafede - RoxLory : RT @Adri19510: POSSIBILE CHE NON SI RENDA CONTO CHE È UN INCAPACE !!!! Relazione sulla giustizia, il ministro Bonafede implora altre 24 or… - carlettona : RT @Libero_official: 'Escludo di poter votare a favore'. #Casini chiude a Bonafede e avverte #Conte: 'Riaprire a #Renzi'. Oppure il premier… -