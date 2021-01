Milan, Pioli: “Il 2-0 ha chiuso la gara, non abbiamo fatto le scelte giuste” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Milan va al tappeto in casa. L'Atalanta travolge i rossoneri con un netto 3-0. Il tecnico Stefano Pioli si sofferma sulla debacle dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Credo sia stata l'unica squadra che non siamo riusciti a battere ultimamente. Siamo partiti bene. Dispiace per come abbiamo subito il primo gol. Poi il secondo ha chiuso la gara. Si poteva fare di meglio, ma non ci siamo riusciti. I meriti dell'Atalanta sono innegabili, ma noi possiamo fare meglio. Fare le scelte giuste in occasione del possesso di palla sarebbe stato l'ideale. Una partita storta può capitare. Dispiace per il secondo gol. Si poteva tenere aperta la partita. Sappiamo comunque che il campionato è molto competitivo. Le sconfitte sono arrivate contro due squadre forti. Il livello è ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilva al tappeto in casa. L'Atalanta travolge i rossoneri con un netto 3-0. Il tecnico Stefanosi sofferma sulla debacle dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Credo sia stata l'unica squadra che non siamo riusciti a battere ultimamente. Siamo partiti bene. Dispiace per comesubito il primo gol. Poi il secondo hala. Si poteva fare di meglio, ma non ci siamo riusciti. I meriti dell'Atalanta sono innegabili, ma noi possiamo fare meglio. Fare lein occasione del possesso di palla sarebbe stato l'ideale. Una partita storta può capitare. Dispiace per il secondo gol. Si poteva tenere aperta la partita. Sappiamo comunque che il campionato è molto competitivo. Le sconfitte sono arrivate contro due squadre forti. Il livello è ...

