Conor McGregor | il ritorno del Leone indomabile | Notorious sfida Dustin Poirier in un match leggendario E l’ombra di Khabib…

Sono passati appena tre mesi da quando Khabib Nurmagomedov annunciò il suo ritiro agonistico: dopo aver sconfitto Justin Gathje per sottomissione tecnica a UFC 254 lo scorso 24 ottobre, il Campione del Mondo dei pesi leggeri annunciò il proprio addio alle arti marziali miste dopo aver collezionato 29 vittorie in altrettanti incontri disputati. Il commiato del russo ha scosso tutto l'ambiente della MMA e ha deluso gli appassionati di questo sport, convinti però che il 32enne possa ripensarci. Ne è convinto anche Dana White, il Presidente di UFC (la Lega più importante a livello mondiale per questa disciplina). E così il patron prova a stuzzicare Khabib con l'altra icona delle arti marziali miste, quel Conor McGregor che ha indiscutibilmente contribuito in maniera determinante a fare esplodere questa disciplina a livello globale. L'irlandese si rimette ...

