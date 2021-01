Che Dio ci aiuti: “Ci sono stati dei lutti…” il triste racconto di Elena Sofia Ricci (Di sabato 23 gennaio 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bravissima e bellissima Elena Sofia Ricci, lasciando tutti scioccati. Una donna bellissima ed una bravissima attrice, che con la fiction Che Dio ci aiuti, ha riscosso un enorme successo. Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci, che ha rilasciato una recente, e particolare intervista. Che Dio ci aiuti: “Ci L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 23 gennaio 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bravissima e bellissima, lasciando tutti scioccati. Una donna bellissima ed una bravissima attrice, che con la fiction Che Dio ci, ha riscosso un enorme successo. Stiamo parlando di, che ha rilasciato una recente, e particolare intervista. Che Dio ci: “Ci L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pontifex_it : Nella vita siamo sempre in cammino. Scegliamo la via di Dio! Scopriremo che non c’è imprevisto, non c’è salita, non… - borghi_claudio : L'empauerment femminile, il digital divaid, il iut for claimat Mio Dio che cialtrone.. #Senato - Pontifex_it : Il progetto che Dio ha su ciascuno di noi è sempre un disegno d’amore. E la gioia più grande per ogni credente è ri… - rocka1943 : @Pontifex_it la pace è una chimera che soltanto un governo planetario potrebbe attuare. esistono ancora nazioni che… - forjusticeworld : Che Dio benedica le donne come te, mia cara Kamala. Donne coraggiose, donne pronte a cambiare la storia. Eternament… -