Zazzaroni: “Se Insigne domenica segna due gol, i tifosi perdonano” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Zazzaroni, durante “Arena Maradona” su Radio Crc, esprime la sua opinione sulla partita Juve – Napoli. Zazzaroni commenata: “Ammetto di non aver gradito la finale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 22 gennaio 2021), durante “Arena Maradona” su Radio Crc, esprime la sua opinione sulla partita Juve – Napoli.commenata: “Ammetto di non aver gradito la finale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : Zazzaroni su Insigne: 'Se domenica segna 'due pere' i tifosi dimenticano tutto' - Giulia1926 : Ma #Zazzaroni un bel bucchino a Insigne esattamente quando glielo farà? - MondoNapoli : Zazzaroni: 'Un capitano non deve piangere, non approvo le lacrime di Insigne' - - sportface2016 : #Zazzaroni su #JuventusNapoli: 'Ha vinto la squadra più decisa, non la più informa. Comprensibili le lacrime di… -