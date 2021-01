Milan-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Pasalic e Gomez (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Gian Piero Gasperini, in vista di Milan-Atalanta, ha diramato la lista dei convocati. Ecco l'elenco completo Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Gian Piero, in vista di, ha diramato la lista dei. Ecco l'elenco completo Pianeta

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - carlolaudisa : Ormai è fatta: intesa tra il @acmilan e il @ChelseaFC per il prestito di #Tomori. Il difensore pronto a prendere il… - Atalanta_BC : Chiudiamo l'andata a Milano! ???? We end the first half of the @SerieA_EN in Milan! ? ???? @SerieA - 19ª giornata ?? … - alexfrosio : Rivedere oggi il 5-0 di Bergamo è come osservare un altro sistema solare. Ma i semi di quel che sarebbe stato il Mi… - BiancoRinaldo : RT @Gazzetta_it: #MilanAtalanta, un anno dopo il k.o. a #Bergamo L’analisi #tattica: dalla sconfitta alla rivoluzione #Pioli -