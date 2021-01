Disputare le Olimpiadi di Tokyo quest’estate | senza pubblico | non ha senso Ecco un’idea alternativa

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo so che l’idea è impopolare. Anzi peggio. Tuttavia, è necessario dare voce a quello che molti pensano ma pochissimi osano dire.i Giochi Olimpici diquesta estate, ovviamente, quando il mondo starà ancora combattendo la pandemia, non ha alcun. Sarebbe una operazione esclusivamente commerciale in un contesto di dubbio gusto. Attenzione, io non sto mettendo in dubbio la fattibilità della manifestazione. Bolle e protocolli ne assicurerebbero il corretto svolgimento. Io, invece, sto ponendo una questione di opportunità morale che trae origine proprio dalla tradizione di questo evento, l’unico autenticamente globale nella storia del genere umano. Lehanno quasi 28 secoli di vita, la prima edizione di cui si ha traccia si è svolta nel 776 ...