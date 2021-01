Coronavirus, l’indice Rt scende sotto l’1: è il primo calo dopo cinque settimane. Caos Lombardia sul cambio da rossa ad arancione (Di venerdì 22 gennaio 2021) l’indice di trasmissibilità del Coronavirus, l’Rt, è sceso sotto la soglia di rischio di 1. Il dato è contenuto nel monitoraggio sulle Regioni, che sarà analizzato nella conferenza stampa (prevista inizialmente alle 17 di oggi, 22 gennaio, e slittata a domani mattina) sull’andamento del contagio in Italia. l’indice Rt scende sotto la soglia di allerta dopo cinque settimane in cui invece era aumentato. L’ultimo dato, quello di una settimana fa, lo vedeva assestarsi a 1,09, mentre oggi per questa settimana è di 0,97. Il caso Lombardia Secondo le anticipazioni, Toscana e Provincia di Trento avrebbero dati da zona gialla, mentre per Lombardia, Sicilia e Provincia di Bolzano, finite in zona ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021)di trasmissibilità del, l’Rt, è scesola soglia di rischio di 1. Il dato è contenuto nel monitoraggio sulle Regioni, che sarà analizzato nella conferenza stampa (prevista inizialmente alle 17 di oggi, 22 gennaio, e slittata a domani mattina) sull’andamento del contagio in Italia.Rtla soglia di allertain cui invece era aumentato. L’ultimo dato, quello di una settimana fa, lo vedeva assestarsi a 1,09, mentre oggi per questa settimana è di 0,97. Il casoSecondo le anticipazioni, Toscana e Provincia di Trento avrebbero dati da zona gialla, mentre per, Sicilia e Provincia di Bolzano, finite in zona ...

