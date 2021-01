Chiusa per covid un’altra scuola nel Sannio: “C’è davvero bisogno della didattica in presenza?” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di San Salvatore Telesino per cause legate al covid-19 (Leggi qui), un’altra scuola sannita deve fare i conti con il virus. Il comune di San Nicola Manfredi, due giorni fa, ha reso noto con un avviso sul profilo social dell’Amministrazione comunale che il plesso scolastico di C. da Zappiello restava chiuso per intervento di sanificazione dei locali. Nella giornata di ieri è arrivata l’ordinanza firmata dal sindaco Fernando Errico: “Un alunno dell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani” di Sant’Angelo a Cupolo è risultato positivo al covid-19. Si ordina la chiusura del plesso scolastico di C.da Zappiello dal 21 Gennaio 2021 al 23 Gennaio 2021 incluso, per permettere la sanificazione dell’Istituto”. Istruzione ad ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di San Salvatore Telesino per cause legate al-19 (Leggi qui),sannita deve fare i conti con il virus. Il comune di San Nicola Manfredi, due giorni fa, ha reso noto con un avviso sul profilo social dell’Amministrazione comunale che il plesso scolastico di C. da Zappiello restava chiuso per intervento di sanificazione dei locali. Nella giornata di ieri è arrivata l’ordinanza firmata dal sindaco Fernando Errico: “Un alunno dell’Istituto Comprensivo “Giancarlo Siani” di Sant’Angelo a Cupolo è risultato positivo al-19. Si ordina la chiusura del plesso scolastico di C.da Zappiello dal 21 Gennaio 2021 al 23 Gennaio 2021 incluso, per permettere la sanificazione dell’Istituto”. Istruzione ad ...

