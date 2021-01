"Years and Years" è la serie di "fantasociopolitica" dove vincono i 4Stelle (Di giovedì 21 gennaio 2021) Trump ha vinto il secondo mandato, le api e le farfalle si sono estinte, il polo nord è scomparso, la Russia ha occupato l’Ucraina e le teenager più dotate si ribellano ai propri genitori sognando di liberarsi del proprio corpo per “downloadarsi” definitivamente in una memoria digitale: se qualcuno avesse qualche difficoltà a capire cosa esattamente significa racconto distopico, Years and Years, una mini serie britannica di 6 episodi coprodotta da BBC e HBO, che da noi si può vedere su Amazon Prime, fornisce sin dalla prima puntata, con un montaggio brillante e spietato, una micidiale spiegazione. La distopia è una versione studiatamente negativa del nostro futuro. La serie sembra declinare questo modello di racconto con puntiglioso sadismo. Tutti i nostri peggiori incubi sono messi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Trump ha vinto il secondo mandato, le api e le farfalle si sono estinte, il polo nord è scomparso, la Russia ha occupato l’Ucraina e le teenager più dotate si ribellano ai propri genitori sognando di liberarsi del proprio corpo per “downloadarsi” definitivamente in una memoria digitale: se qualcuno avesse qualche difficoltà a capire cosa esattamente significa racconto distopico,and, una minibritannica di 6 episodi coprodotta da BBC e HBO, che da noi si può vedere su Amazon Prime, fornisce sin dalla prima puntata, con un montaggio brillante e spietato, una micidiale spiegazione. La distopia è una versione studiatamente negativa del nostro futuro. Lasembra declinare questo modello di racconto con puntiglioso sadismo. Tutti i nostri peggiori incubi sono messi ...

Si chiama «It’s a Sin»: racconta le storie di cinque diciottenni e affronta per la prima volta a questo livello come la malattia sconvolse il mondo omossesuale a Londra ...

"Years and Years" è la serie di "fantasociopolitica" dove vincono i 4Stelle

Se qualcuno avesse qualche difficoltà a capire cosa esattamente significa racconto distopico "Years and Years" fornisce una micidiale spiegazione ...

