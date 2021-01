Paredes | «Resto al PSG Messi? Ci pensa Leonardo…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Leandroha parlato in conferenza stampa spegnendo una volta per tutte le voci sul suo futuro –L'Inter è avvisata: smuovere Leandroda Parigi non sarà affatto facile. L'argentino classe 1994, ex di Empoli e Roma, non dà peso alle voci di mercato che lo vedono lontano dal Psg. Queste le parole del regista in conferenza stampa. «Si parla molto del mio futuro, ma io resterò qui. Sono molto felice qui. Ho ottimi compagni di squadra, un buon allenatore. Spero di restare per molte altre stagioni»