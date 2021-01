Melania Trump ‘escort’, Alan Friedman minimizza poi cambia versione e si scusa: «Battuta infelice» – Video (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alan Friedman, L'Aria che Tira “Lasciamo stare i social media e parliamo della sostanza“. Alan Friedman ci ha messo un po’ ad ammettere lo sbaglio. Dopotutto aveva solamente definito escort la moglie di Donald Trump in diretta su Rai1. Stamane, intervenendo a L’Aria che Tira, il giornalista americano ha inizialmente derubricato l’episodio del giorno precedente come una polemica per twittaroli e solo in un secondo momento – incalzato dalla conduttrice Myrta Merlino – ha pronunciato le scuse. Dopo l’iniziale rimbrotto, che Friedman aveva scansato soprassedendo, la giornalista ha richiamato nuovamente il proprio ospite in merito alla sua uscita televisiva. “Ti devo tirare le orecchie, non usare quella parola ‘escort’ per parlare di una donna perché è una parola ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 gennaio 2021), L'Aria che Tira “Lasciamo stare i social media e parliamo della sostanza“.ci ha messo un po’ ad ammettere lo sbaglio. Dopotutto aveva solamente definito escort la moglie di Donaldin diretta su Rai1. Stamane, intervenendo a L’Aria che Tira, il giornalista americano ha inizialmente derubricato l’episodio del giorno precedente come una polemica per twittaroli e solo in un secondo momento – incalzato dalla conduttrice Myrta Merlino – ha pronunciato le scuse. Dopo l’iniziale rimbrotto, cheaveva scansato soprassedendo, la giornalista ha richiamato nuovamente il proprio ospite in merito alla sua uscita televisiva. “Ti devo tirare le orecchie, non usare quella parolaper parlare di una donna perché è una parola ...

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - VittorioSgarbi : Tengono fuori dalla Rai Mauro Corona ma tacciono su questo. - stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - VirgilioPalazz1 : @alanfriedmanit Poraccio, sei solo un poraccio. Vergognati ad aver apostrofato in quel modo Melania Trump. Il rispe… - LorisGary2 : RT @La7tv: #lariachetira Polemica su #MelaniaTrump, @MyrtaMerlino striglia @AlanFriedmanit: 'Non usare la parola #escort per parlare di una… -