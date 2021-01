Disgaea 6: Defiance of Destiny in azione nel nuovo trailer dedicato ai personaggi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Disgaea 6: Defiance of Destiny arriverà su Nintendo Switch questa estate, ma per alleviare l'attesa NIS America ha deciso di pubblicare un nuovo trailer dedicato al gioco. Nello specifico, il nuovo video pubblicato insieme al comunicato stampa ufficiale, si sofferma sui personaggi di Disgaea 6: Defiance of Destiny. "Zombi, Re e ragazze magiche! Un'avventura pazzesca richiede un cast di personaggi altrettanto incredibili, proprio come in Disgaea 6: Defiance of Destiny", si legge nel comunicato. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 21 gennaio 2021)6:ofarriverà su Nintendo Switch questa estate, ma per alleviare l'attesa NIS America ha deciso di pubblicare unal gioco. Nello specifico, ilvideo pubblicato insieme al comunicato stampa ufficiale, si sofferma suidi6:of. "Zombi, Re e ragazze magiche! Un'avventura pazzesca richiede un cast dialtrettanto incredibili, proprio come in6:of", si legge nel comunicato. Leggi altro...

