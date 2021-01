Casalino davanti al Copasir | i fatti sono gravissimi Su cosa verrà ascoltato

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Rocconel mirino del, il comitato di vigilanza sui servizi segreti vuole sentire il tuttofare di Conte nelle ultime settimane è stato coinvolto in due casi sospetti che hanno allertato Palazzo Marino che si occupa di sicurezza nazionale e ora vuole vederci chiaro sia sul caso-Libia che su quello del presunto hackeraggio dei profili di Palazzo Chigi. Il caso-Libia si riferisce alla scoperta che fece per primo Il Foglio che segnò il 17 dicembre scorso che, dialogando telefonicamente con i giornalisti che chiedevano informazioni sulla missione italiana per completare la liberazione dei 18 pescatori tenuti in ostaggio da 108 giorni dalle milizie del generale Haftar, aveva mandato la sua geolocalizzazione da Bengasi durante il viaggio al seguito di Conte e Luigi Di Maio, giunti in Cirenaica per la “passerella” ...