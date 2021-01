Alberto Matano che taglia il collegamento al ristoratore No-mask (Di giovedì 21 gennaio 2021) Niente mascherina? Ti taglio il collegamento. È accaduto oggi alla Vita in diretta, su Rai1, dove un inviato stava intervistando un ristoratore ribelle, Fabio Martini, che rifiuta di indossare la mascherina. Quando il conduttore, Alberto Matano, se ne accorge, taglia il collegamento per “ragioni di protocollo e di sicurezza”. Vane le proteste di Martini, che protesta, grida alla “censura di Stato”, si appella a un inesistente bavaglio. Pronta e ferma la replica di Matano: “Nessuna censura. Noi siamo qui a documentare le vostre proteste e i vostri problemi, ma la mascherina è un presidio di sicurezza per tutti noi.” L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Niente mascherina? Ti taglio il. È accaduto oggi alla Vita in diretta, su Rai1, dove un inviato stava intervistando unribelle, Fabio Martini, che rifiuta di indossare la mascherina. Quando il conduttore,, se ne accorge,ilper “ragioni di protocollo e di sicurezza”. Vane le proteste di Martini, che protesta, grida alla “censura di Stato”, si appella a un inesistente bavaglio. Pronta e ferma la replica di: “Nessuna censura. Noi siamo qui a documentare le vostre proteste e i vostri problemi, ma la mascherina è un presidio di sicurezza per tutti noi.” L'articolo proviene da nextQuotidiano.

