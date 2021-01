Vaccino, Ciampolillo: “Non è la soluzione, meglio essere vegano. E la cannabis…” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Il vaccino “no, non lo faro’. E sono per la libera scelta. E ad oggi ci sono delle evidenze di danni collaterali gia’ pubblicate, paralisi facciali, ci sono anche delle morti. Non e’ la soluzione per uscire dal Covid. Bisogna puntare molto sulle difese immunitarie personali. Io sono vegano e ho difese immunitarie altissime. Io sono vegano e i vegani si difendono meglio dal Covid perche’ hanno difese immunitarie quasi perfette. A Conte ho consigliato di diventare vegano, l’ho suggerito per stare meglio”. Lo dice a La Zanzara su Radio 24 Lello Ciampolillo, ex senatore dei Cinque Stelle. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Il vaccino “no, non lo faro’. E sono per la libera scelta. E ad oggi ci sono delle evidenze di danni collaterali gia’ pubblicate, paralisi facciali, ci sono anche delle morti. Non e’ la soluzione per uscire dal Covid. Bisogna puntare molto sulle difese immunitarie personali. Io sono vegano e ho difese immunitarie altissime. Io sono vegano e i vegani si difendono meglio dal Covid perche’ hanno difese immunitarie quasi perfette. A Conte ho consigliato di diventare vegano, l’ho suggerito per stare meglio”. Lo dice a La Zanzara su Radio 24 Lello Ciampolillo, ex senatore dei Cinque Stelle.

RobTallei : Sen. #Ciampolillo a @LaZanzaraR24: 'Non farò il vaccino, ci sono evidenze di danni collaterali. Bisogna puntare sul… - HuffPostItalia : Il senatore Ciampolillo: 'Il vaccino anti-Covid? Non mi serve, sono vegano' - Hellzapoppin80 : RT @lucianocapone: Il responsabile Ciampolillo: 'Il vaccino non lo farò. Ci sono evidenze di danni collaterali, paralisi facciali, anche mo… - BodeLorenzo : RT @lucianocapone: Il responsabile Ciampolillo: 'Il vaccino non lo farò. Ci sono evidenze di danni collaterali, paralisi facciali, anche mo… - Tiziana_DR : RT @lucianocapone: Il responsabile Ciampolillo: 'Il vaccino non lo farò. Ci sono evidenze di danni collaterali, paralisi facciali, anche mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Ciampolillo Il senatore Ciampolillo: "Il vaccino anti-Covid? Non mi serve, sono vegano" L'HuffPost Lello Ciampolillo e la sua idea sul Covid. Frecciata di Burioni

Lello Ciampolillo, il senatore del Gruppo misto in risalto sulle pagine di cronaca dopo il voto in extremis per la fiducia a Conte in Senato, ha le idee molto ...

Ciampolillo: il vaccino anti Covid non serve. "Meglio essere vegano"

Il senatore: "I vegani si difendono meglio dal Coronavirus, ho consigliato anche a Conte di diventarlo" Roma, 20 gennaio 2021 - Lello Ciampolillo passerà alla storia come primo senatore riammesso a un ...

Lello Ciampolillo, il senatore del Gruppo misto in risalto sulle pagine di cronaca dopo il voto in extremis per la fiducia a Conte in Senato, ha le idee molto ...Il senatore: "I vegani si difendono meglio dal Coronavirus, ho consigliato anche a Conte di diventarlo" Roma, 20 gennaio 2021 - Lello Ciampolillo passerà alla storia come primo senatore riammesso a un ...