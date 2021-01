Perché Biden non potrà cancellare quattro anni di Trump (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Donald Trump lascia la Casa Bianca dopo quattro anni di governo. quattro anni in cui ha rivoluzionato la politica estera (si pensi al rapporto con Kim Jong-un e agli Accordi di Abramo). quattro anni in cui l’economia degli Stati Uniti ha corso come mai prima di allora. Almeno fino al Covid-19, che tutto ha stravolto. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Donaldlascia la Casa Bianca dopodi governo.in cui ha rivoluzionato la politica estera (si pensi al rapporto con Kim Jong-un e agli Accordi di Abramo).in cui l’economia degli Stati Uniti ha corso come mai prima di allora. Almeno fino al Covid-19, che tutto ha stravolto. InsideOver.

