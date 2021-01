Miozzo | Se i vaccini funzionano a fine primavera ricominceremo a respirare

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Se la campagna vaccinale funziona come auspichiamo, inizieremo a vederne i risultati verso ladella. Per prima cosa abbattiamo il numero delle vittime, che continua ad essere drammatico. Se mettiamo in sicurezza gli anziani sopra gli 80, gli anziani dai 60 in su, quelli che lavorano nel mondo della scuola, dei servizi e della sicurezza, se mettiamo in sicurezza tutte queste persone, se la campagna vaccinale va come deve andare, io credo che verso ladella, l’inizio dell’estate, possiamo tentare di cominciare a, anche se mantenendo la rigorosa osservazione di certi criteri di protezione”. Così il coordinatore del Cts, Agostino, a Radio 2.