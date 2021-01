Mattia Garufi La Pupa e il secchione | dove l’abbiamo già visto in tv

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)sbarca in tv partecipando al reality Lae il, in onda stasera su Italia 1.tvparteciperà staseta alla prima puntata del reality Lae il, condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Il reality, giunto alla sua quarta edizione, vedrà giovani ragazzi e ragazze cimentarsi a coppie in svariate prove di abilità e cultura. Ci sarà da divertirsi! Leggi anche: Priscila Prado, chi è la compagna del comico Andrea Pucci Il passato direalityè giovanissimo, ha appena 24 anni, è originario di Milano ...