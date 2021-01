La procura di Roma ha chiesto il processo per i quattro membri dei servizi di sicurezza egiziani accusati dell’omicidio di Giulio Regeni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per le quattro persone, appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusate di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’università di Cambridge scomparso il 25 gennaio 2016 Leggi su ilpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ladihail rinvio a giudizio per lepersone, appartenenti aidi, accusate di aver sequestrato, torturato e ucciso, il ricercatore italiano dell’università di Cambridge scomparso il 25 gennaio 2016

