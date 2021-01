Juventus, Cuadrado negativo al Covid raggiunge la squadra a Reggio Emilia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Juventus recupera Juan Cuadrado. Il colombiano è risultato negativo al Covid e ha raggiunto i compagni per la Supercoppa in programma stasera. Se potrà già giocare, è presto per dirlo. Questo il comunicato della Juventus: “Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”. Covid 19 – Guarito Juan @Cuadrado https://t.co/3bN4kB3SO1 pic.twitter.com/5H8LMn8rLa — ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Larecupera Juan. Il colombiano è risultatoale ha raggiunto i compagni per la Supercoppa in programma stasera. Se potrà già giocare, è presto per dirlo. Questo il comunicato della: “Juanha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamentorà in giornata lanel ritiro die sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”.19 – Guarito Juan @https://t.co/3bN4kB3SO1 pic.twitter.com/5H8LMn8rLa — ...

