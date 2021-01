Crisi Covid | scostamento | ok risoluzione maggioranza

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Approvata con 291 sì, nessun contrario e un astenuto, lapresentata dalle forze dial Senato, sulla richiesta didi bilancio di 32 miliardi di euro, in vista dell’ok a nuovi aiuti economici per la. Il testo, modificato dopo la richiesta di Fratelli d’Italia di un confronto fra i vari gruppi per arrivare a unaunica, è stato condiviso dal centrodestra e da Italia viva (che ha accettato di ritirare la propria) senza però sottoscriverlo tra i firmatari. Sempre caldo, intanto, il fronte politico. Dopo aver incassato ieri larelativa in Senato, il Premier Giuseppe Conte nel pomeriggio di oggi è salito al Quirinale per un incontro “interlocutorio” con ...