Ascolti | miglior dato di stagione per Real Time con Flavio Montrucchio

La terza puntata di "Primo Appuntamento", condotto da Flavio Montrocchio, andata in onda, ieri, martedì 19 gennaio, nonostante la serata complessa tra politica e sport, totalizza il record di stagione con il 2.4% di share e 645.000 telespettatori sul pubblico totale, salendo rispetto la puntata della settimana precedente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@FlavioMontrucchio) Alta l'attenzione anche sui social network dove il programma raggiunge il podio: nella fascia di messa in onda l'hashtag è tra i più commentati. Inizio al top per Flavio Montrucchio che anche con 'Dolci sotto un tetto' totalizza il suo record sugli speciali ...

La terza puntata di Primo Appuntamento in onda martedì 19 gennaio nonostante la serata complessa tra politica e sport, totalizza il record di stagione ...

