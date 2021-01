Arrestato per pedopornografia minorile un 24enne di Valguarnera (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chiedeva foto di nudo a una minorenne disabile affetta da gravi disturbi psichici, perfettamente conscio dell’età della ragazzina e dei suoi problemi. La ragazzina si trovava ospite di una struttura di assistenza ai disabili. La giovane era figlia di una parente della compagna dell’uomo, che adesso è stato Arrestato. Le indagini sono durate per più di un anno, e tramite esse i carabinieri sono risaliti all’accusato, grazie anche alla giovane che ha fornito il telefonino contenente le chat incriminate, nelle quali lo schema era sempre il medesimo: richieste di foto di nudo. Per il 24enne di Valguarnera Caropepe sono così scattate le manette. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chiedeva foto di nudo a una minorenne disabile affetta da gravi disturbi psichici, perfettamente conscio dell’età della ragazzina e dei suoi problemi. La ragazzina si trovava ospite di una struttura di assistenza ai disabili. La giovane era figlia di una parente della compagna dell’uomo, che adesso è stato. Le indagini sono durate per più di un anno, e tramite esse i carabinieri sono risaliti all’accusato, grazie anche alla giovane che ha fornito il telefonino contenente le chat incriminate, nelle quali lo schema era sempre il medesimo: richieste di foto di nudo. Per ildiCaropepe sono così scattate le manette. L'articolo proviene da Quotidianpost.

