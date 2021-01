Stop al fumo all'aperto: scatta il divieto a Milano / SONDAGGIO (Di martedì 19 gennaio 2021) Milano, 19 gennaio 2021 - Ci siamo, da oggi scatta il divieto che sancisce lo Stop al fumo all'aperto a Milano. Da oggi a Milano fumare una sigaretta, anche all'aperto, in un parco pubblico , in un ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 19 gennaio 2021), 19 gennaio 2021 - Ci siamo, da oggiilche sancisce loalall'. Da oggi afumare una sigaretta, anche all', in un parco pubblico , in un ...

