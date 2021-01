Morto Cesare Maestri | il ' ragno delle Dolomiti' Aveva 91 anni

Leggi su agi

(Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Èall'età di 91, pioniere della montagna, soprannominato 'Il". La notizia del decesso è stata data dal figlio Gian che sui social ha scritto: "Questa voltaha firmato il libro di vetta della scalata sulla sua vita"., nato il 2 ottobre del 1929 a Trento, per oltre 40vissuto a Madonna di Campiglio. La passione per la montagna lo ha portato a completare oltre 3.500 scalate, circa meta' in solitaria.