Debiti, così 2 milioni di famiglie vanno k.o., tra case all’asta, malavita e governo assente (Di martedì 19 gennaio 2021) C’è un dato, tra i tanti drammatici di questo periodo, che lascia davvero stupiti: 2 milioni di nuclei familiari italiani sono “sovraindebitati”, e sono migliaia le persone che per pagare i Debiti si rivolgono alla malavita. Tra queste, c’è chi ha fatto un prestito per aprire una piccola attività economica e non è più stato in grado di ripagarlo a causa della crisi economica; chi ha chiesto un credito al consumo e poi ha perso il lavoro e non ha più potuto rimborsare il debito. Fausta Chiesta analizza sul Corriere questa piaga sociale: “Negli ultimi anni il numero di persone in difficoltà economica è aumentato e oggi, in base al Rapporto Svimez 2020 che cita uno studio commissionato dalla Consulta nazionale antiusura, si stima che le famiglie sovraindebitate siano quasi due milioni in Italia (e questo ... Leggi su ilparagone (Di martedì 19 gennaio 2021) C’è un dato, tra i tanti drammatici di questo periodo, che lascia davvero stupiti: 2di nuclei familiari italiani sono “sovraindebitati”, e sono migliaia le persone che per pagare isi rivolgono alla. Tra queste, c’è chi ha fatto un prestito per aprire una piccola attività economica e non è più stato in grado di ripagarlo a causa della crisi economica; chi ha chiesto un credito al consumo e poi ha perso il lavoro e non ha più potuto rimborsare il debito. Fausta Chiesta analizza sul Corriere questa piaga sociale: “Negli ultimi anni il numero di persone in difficoltà economica è aumentato e oggi, in base al Rapporto Svimez 2020 che cita uno studio commissionato dalla Consulta nazionale antiusura, si stima che lesovraindebitate siano quasi duein Italia (e questo ...

