Coppa Italia, Roma-Spezia, 2-4. Liguri ai quarti di finale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Colpo grosso dello Spezia in Coppa Italia. All'Olimpico la squadra di Italiano batte la Roma 4-2 ai supplementari e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà il Napoli. Liguri in vantaggio con un rigore di Galabinov (6') e un destro di Saponara (15'), poi un penalty di Pellegrini (43') riapre il match e Mkhitaryan (73') pareggia i conti. Nell'extratime Mancini e Pau Lopez si fanno espellere e Verde (107') e Saponara (119') chiudono la partita (che comunque i giallorossi avrebbero perso per aver fatto un sesto cambio irregolare).

