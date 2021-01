“Voci d’artista” | film di Alberto Nacci racconta l’arte a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L’avevamo annunciato la scorsa estate:, regista, documentarista, musicista da sempre vicino al mondo delle arti visive, aveva in cantiere unsugli artisti diperrne l’attività e il linguaggio in maniera evocativa e non didascalica. Di lui abbiamo seguito negli anni i raffinati omaggi ad artisti come Trento Longaretti, Franco Normanni, Paolo Ghilardi, accurate regie sulle architetture di Mario Botta e su specifici settori artistici come la calcografia, fino al più recente docu-sui Baschenis pittori della Val Brembana. Una frequentazione assidua e sensibile, quella di, con le personalità creative e le realtà culturali del territorio, coltivata in lunghe stagioni di relazioni amicali e professionali. La sua ultima fatica, ...