Procida capitale della cultura 2022 | come è arrivato il prestigioso riconoscimento

Leggi su instanews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Grandeper l’isola di, che è stata eletta(websource)sarà laitaliana. Ilraccoglierà l’eredità di Parma e darà alla piccola isola del Golfo di Napoli l’importante investitura. La decisione arriva dalla Giuria per la selezioneitaliana”, con a capo il professor Stefano Baia Curioni col patrocinio del ministro per i Beni e le attivitàli e per il turismo Dario Franceschini. La cittadina campana ha superato la ...