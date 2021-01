Pensioni ultime notizie: pagamento in anticipo a maggio. Le date (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pensioni ultime notizie: come già accaduto nel mese di aprile, anche per la mensilità di maggio il pagamento dell’assegno Pensionistico sarà anticipato. La ripartizione avverrà per alcune date corrispondenti agli ultimi giorni di aprile, quindi antecedenti a venerdì 1° maggio, che peraltro è una festività e cade per l’appunto a ridosso del weekend. Si ricorda tuttavia che il modo migliore per andare a ritirare i propri soldi è quello di recarsi presso un ATM, per chi ne ha la possibilità. Quota 100 in calo a inizio 2020: i dati Segui Termometro Politico su Google News Pensioni ultime notizie: consegna a domicilio assegni dai Carabinieri In più, per i pensionati over 75 è attivo un ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 18 gennaio 2021): come già accaduto nel mese di aprile, anche per la mensilità diildell’assegnostico sarà anticipato. La ripartizione avverrà per alcunecorrispondenti agli ultimi giorni di aprile, quindi antecedenti a venerdì 1°, che peraltro è una festività e cade per l’appunto a ridosso del weekend. Si ricorda tuttavia che il modo migliore per andare a ritirare i propri soldi è quello di recarsi presso un ATM, per chi ne ha la possibilità. Quota 100 in calo a inizio 2020: i dati Segui Termometro Politico su Google News: consegna a domicilio assegni dai Carabinieri In più, per i pensionati over 75 è attivo un ...

divorex82 : RT @infoitinterno: Pensioni di invalidità 2021, ultime sull'aumento: cosa potrebbe cambiare per gli esclusi? - infoitinterno : Pensioni di invalidità 2021, ultime sull'aumento: cosa potrebbe cambiare per gli esclusi? - zazoomblog : Pensioni ultime notizie: pagamento in anticipo a maggio. Le date - #Pensioni #ultime #notizie: #pagamento - zazoomblog : Riforma Pensioni 2021 ultime: cosa accadrà a Quota 100 con la crisi di Governo? - #Riforma #Pensioni #ultime:… - occhio_notizie : ? Cosa cambia per le #pensioni nel 2021? Ecco i nuovi importi -