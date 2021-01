Mina Settembre anticipazioni: ecco cosa accadrà nella prossima puntata (Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ sbarcata sulla Rai una nuova fiction dai toni del giallo che sta avendo un discreto successo, Mina Settembre. La prima puntata andata in onda domenica 17 è stata vista da oltre 5 milioni di spettatori con il 22.6 per cento di share. Chi è GelsoMina Settembre Il personaggio della dottoressa GelsoMina Settembre è tratto dai libri di Maurizio de Giovanni che su di lei ha scritto due racconti inseriti in altrettante raccolte, rispettivamente Un giorno di Settembre a Natale in Regalo di Natale e Un telegramma da Settembre in La scuola in giallo. E’ seguito poi il primo romanzo interamente dedicato al personaggio, Dodici rose a Settembre e nella fiction il ruolo della dottoressa è ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ sbarcata sulla Rai una nuova fiction dai toni del giallo che sta avendo un discreto successo,. La primaandata in onda domenica 17 è stata vista da oltre 5 milioni di spettatori con il 22.6 per cento di share. Chi è GelsoIl personaggio della dottoressa Gelsoè tratto dai libri di Maurizio de Giovanni che su di lei ha scritto due racconti inseriti in altrettante raccolte, rispettivamente Un giorno dia Natale in Regalo di Natale e Un telegramma dain La scuola in giallo. E’ seguito poi il primo romanzo interamente dedicato al personaggio, Dodici rose afiction il ruolo della dottoressa è ...

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - StillPed : Bella prima puntata di Mina Settembre di ieri. Però ora datevi Zeno nudo e fateci felici! - fvnzioniamo : bimbi di mina settembre e domenico detto mimmo il ginecologo siamo live anche stasera - supermaryfrancy : Non so come dividermi stasera tra @reportrai3, @OttoemezzoTW, lo speciale di Tg2 post e la seconda puntata di Mina Settembre - infoitcultura : Ascolti Tv domenica 17 gennaio 2021 Mina Settembre domina, quasi 3 milioni per Inter – Juve,D’Urso sotto i 2 milioni -