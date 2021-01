Fonseca e Italiano pre Roma-Spezia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Martedì 19 gennaio 2021 alle 21.15 all’Olimpico la Roma ospiterà lo Spezia per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente incontrerà poi ai quarti il Napoli di Gattuso. Fonseca e Vincenzo Italiano sono intervenuti pre Roma-Spezia per commentare la sfida. Queste le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Fonseca? Fonseca ha deciso di non intervenire nella consueta conferenza stampa, ma di rilasciare pre Roma-Spezia alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club capitolino. Questo lo stato d’animo con cui la squadra, reduce dalla pesante sconfitta nel derby, si avvicina al match contro lo Spezia: “Dopo la partita di venerdì siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Martedì 19 gennaio 2021 alle 21.15 all’Olimpico laospiterà loper gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente incontrerà poi ai quarti il Napoli di Gattuso.e Vincenzosono intervenuti preper commentare la sfida. Queste le loro dichiarazioni. Cosa ha dettoha deciso di non intervenire nella consueta conferenza stampa, ma di rilasciare prealcune dichiarazioni al sito ufficiale del club capitolino. Questo lo stato d’animo con cui la squadra, reduce dalla pesante sconfitta nel derby, si avvicina al match contro lo: “Dopo la partita di venerdì siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano ...

