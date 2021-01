VIDEO – Cnsas, l’appello: “No sport rischiosi in montagna, ogni incidente pesa sulla sanità” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Scegliete un’altra montagna: meno rischiosa, ma non meno coinvolgente”. È l’appello diramato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), nel pieno della stagione invernale. Stagione condizionata da una sanità messa a dura prova. Il Soccorso Alpino diffonde un VIDEO-appello tramite i social e i media. Il Cnsas quest’anno chiede a tutti gli appassionati di sport invernali “una particolare prudenza”. Maurizio Dellantonio, presidente nazionale Cnsas, afferma: “Servono una grande responsabilità e scelte conseguenti. ogni incidente in montagna aggrava la mole di lavoro per l’intera sanità, impegnata nel fronteggiare l’emergenza Covid-19. E’ per questo che lanciamo questo ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 16 gennaio 2021) “Scegliete un’altra: meno rischiosa, ma non meno coinvolgente”. Èdiramato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (), nel pieno della stagione invernale. Stagione condizionata da unamessa a dura prova. Il Soccorso Alpino diffonde un-appello tramite i social e i media. Ilquest’anno chiede a tutti gli appassionati diinvernali “una particolare prudenza”. Maurizio Dellantonio, presidente nazionale, afferma: “Servono una grande responsabilità e scelte conseguenti.inaggrava la mole di lavoro per l’intera, impegnata nel fronteggiare l’emergenza Covid-19. E’ per questo che lanciamo questo ...

Cnsas, da Badia di Cava ai monti Lattari: salvate quattro ragazze (VIDEO)

Salerno – Nuovo salvataggio, in pochissimi giorni, nell’area dei MOnti Lattari. Nella prima serata di martedì 19 gennaio il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha portato ...

