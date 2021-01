Luna Rossa batte American Magic: arriva il primo punto (Di sabato 16 gennaio 2021) Luna Rossa si porta a casa il primo punto di questa Prada Cup, le regate per la selezione degli sfidanti alla Coppa America numero 36. Ma fino alla fine ha dovuto tenere il fiato sospeso fino alla ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 gennaio 2021)si porta a casa ildi questa Prada Cup, le regate per la selezione degli sfidanti alla Coppa America numero 36. Ma fino alla fine ha dovuto tenere il fiato sospeso fino alla ...

SkySport : AMERICA'S CUP Prada Cup, Round Robin ? Notte venerdì 15-sabato 16 gennaio: seconda giornata Ore 3: Luna Rossa-Ameri… - infoitsport : VIDEO Luna Rossa batte American Magic: rivivi la prima vittoria in Prada Cup - infoitsport : Luna Rossa, vittoria thriller: Bruni-Spithill risorgono nel vento leggero - MimmoSiena1 : Luna Rossa Si Riscatta e Vince Il 2do Round Robin America’s Cup-Mimmo Siena- - zazoomblog : Prada Cup Luna Rossa demolisce American Magic con vento leggero! Primo punto in classifica per la barca azzurra -… -