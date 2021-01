Lo spettro covid piomba sugli Australian Open: 47 tennisti in isolamento (Di sabato 16 gennaio 2021) Australian Open nel caos più totale: se a tre settimane dalla partenza del primo Slam stagionale la situazione era già piuttosto in alto mare, in giornata sono arrivate notizie poco rassicuranti sulla buona riuscita dell’evento tennistico. Infatti all’alba di venerdì 15 gennaio, due passeggeri di un volo partito da Los Angeles e diretto a Melbourne sono risultati positivi al covid-19. Cosa centra questo col tennis vi chiederete? Bene, in questo viaggio 24 dei 79 passeggeri a bordo sono tennisti. Australian Open nel caos, ma cosa è successo esattamente? I due casi di positività sopra elencati riguardando un membro dell’equipaggio ed Edward Elliot, coach di Lauren Davis. Il direttivo dell’Australian Open ha rilasciato subito un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021)nel caos più totale: se a tre settimane dalla partenza del primo Slam stagionale la situazione era già piuttosto in alto mare, in giornata sono arrivate notizie poco rassicuranti sulla buona riuscita dell’eventoco. Infatti all’alba di venerdì 15 gennaio, due passeggeri di un volo partito da Los Angeles e diretto a Melbourne sono risultati positivi al-19. Cosa centra questo col tennis vi chiederete? Bene, in questo viaggio 24 dei 79 passeggeri a bordo sononel caos, ma cosa è successo esattamente? I due casi di positività sopra elencati riguardando un membro dell’equipaggio ed Edward Elliot, coach di Lauren Davis. Il direttivo dell’ha rilasciato subito un ...

