Esonero Giampaolo | le parole di Urbano Cairo LIVE

(Di sabato 16 gennaio 2021) Marco è in bilico sulla panchina del Torino dopo il pareggio in superiorità numerica contro lo Spezia. I nomi Il pareggio contro lo Spezia in superiorità numerica per praticamente tutta la gara, non è piaciuto alla dirigenza del Torino. Il tecnico non si è detto preoccupato a fine gara ai microfoni di Sky Sport. Sarebbero in corso riflessioni sul futuro dell'allenatore. In caso di i nomi che circolano sono quelli noti: Davide Nicola, Moreno Longo e l'ex tecnico della Spal, Leonardo Semplici. 21.08 –, a fine gara, conferma il tecnico: «Peggiore partita della stagione ma resta».