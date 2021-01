Biathlon, startlist mass start femminile Oberhof: orario, programma, tv, streaming, pettorali (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Biathlon domani, domenica 17 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: ad Oberhof si sta tenendo la sesta tappa del circuito maggiore, scattata mercoledì con la 10 km sprint maschile, mentre domani si disputerà la mass start 12.5 km femminile. Due le azzurre in gara, ovvero Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente quinta e 25ma in classifica generale. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della mass start 12.5 km ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Ildomani, domenica 17 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: adsi sta tenendo la sesta tappa del circuito maggiore, scattata mercoledì con la 10 km sprint maschile, mentre domani si disputerà la12.5 km. Due le azzurre in gara, ovvero Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, rispettivamente quinta e 25ma in classifica generale. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto con l’della12.5 km ...

