Covid | la ricetta di Crisanti | “Lockdown e vaccino La variante brasiliana è un problema”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si fa un gran parlare di come stia mutando il coronavirus e, ovviamente, la domanda che ci facciamo tutti è: può questa vaccinazione preservarci dalle mutazioni? Una domanda che ha avuto una risposta positiva, per quel che riguarda forse quella africana e quella inglese ma, come ha spiega invece il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova (docente di Microbiologia), Andrea, “Non si sa con certezza se ilanti-funzioni contro lainglese di Sars-CoV-2, ed esistono forti dubbi sulla“. Un’affermazione forte, che sorpreso un po’ tutti. In particolare, in merito allainglese, secondo“trasmettendosi in maniera più efficace, incide sull’indice ...