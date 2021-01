Regolamento Sassuolo-Spal Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio agli ottavi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Regolamento di Sassuolo-Spal per quanto riguarda il passaggio del turno ai quarti di Coppa Italia 2020/2021: ecco cosa succede in caso di pareggio agli ottavi. Se le due squadre saranno sul punteggio di parità al termine dei due tempi regolamentari, dopo il triplice fischio si disputeranno i supplementari, e in caso di ulteriore stallo, i rigori. Questo anche nel caso di una partita tra una squadra di Serie A e una di Serie B, come in questo caso. L’unico vantaggio dei neroverdi è il fatto di poter giocare in casa la sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildiper quanto riguarda il passaggio del turno ai quarti di2020/2021: eccoindi. Se le due squadre saranno sul punteggio di parità al termine dei due tempi regolamentari, dopo il triplice fischio si disputeranno i supplementari, e indi ulteriore stallo, i rigori. Questo anche neldi una partita tra una squadra di Serie A e una di Serie B, come in questo. L’unico vantaggio dei neroverdi è il fatto di poter giocare in casa la sfida. SportFace.

Il regolamento di Sassuolo-Spal per quanto riguarda il passaggio del turno ai quarti di Coppa Italia 2020/2021: ecco cosa succede in caso di pareggio agli ottavi. Se le due squadre saranno sul puntegg ...

