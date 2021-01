Grande Fratello Vip, Filippo Nardi contro Antonella Elia: «Fuori luogo, le parole hanno un peso. Invidiosa, triste e sola» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Filippo Nardi contro Antonella Elia. Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip per aver usato un linguaggio poco consono al programma, Filippo Nardi risponde ai rimproveri di Antonella Elia: “Mi ha accusato di essere sessista, violento e misogino, però non ho mai detto niente per meritare questo, le parole hanno un peso”. Le parole di Antonella Elia al Grande Fratello Vip per Filippo Nardi sono state molto pesanti: “Trovo che quello che ha detto sul mio conto sia del tutto Fuori luogo – ha fatto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 14 gennaio 2021). Dopo la squalifica alVip per aver usato un linguaggio poco consono al programma,risponde ai rimproveri di: “Mi ha accusato di essere sessista, violento e misogino, però non ho mai detto niente per meritare questo, leun”. LedialVip persono state molto pesanti: “Trovo che quello che ha detto sul mio conto sia del tutto– ha fatto ...

