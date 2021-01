Decreto Covid, due mesi di restrizioni fino al 5 marzo: vietati gli spostamenti fuori regione anche in zona gialla (e per le seconde case) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Proroga dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, nuove misure di contenimento del contagio, istituzione della zona bianca, sì alla deroga per andare a trovare amici e parenti. Questi sono i punti principali del Decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Prorogato lo stato d’emergenza Viene prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della «dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Si tratta di una prima proroga: è chiaro che sarà l’andamento epidemiologico a determinare un ulteriore rinvio nei prossimi mesi. Stop agli spostamenti tra regioni (anche gialle) Ma gli aspetti più importanti sono quelli ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Proroga dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia da-19, nuove misure di contenimento del contagio, istituzione dellabianca, sì alla deroga per andare a trovare amici e parenti. Questi sono i punti principali dellegge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Prorogato lo stato d’emergenza Viene prorogatoal 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della «dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Si tratta di una prima proroga: è chiaro che sarà l’andamento epidemiologico a determinare un ulteriore rinvio nei prossimi. Stop aglitra regioni (gialle) Ma gli aspetti più importanti sono quelli ...

