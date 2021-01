Bari - Monitoraggio Covid nelle scuole: ecco come si è ridotta la curva dei contagi dopo lo stop in aula (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Il mondo scuola è uno degli ambiti più importanti e sensibili su cui abbiamo concentrato il lavoro della sorveglianza sanitaria, con un Monitoraggio quotidiano dei contagi in tutti gli istituti – ... Leggi su puglialive (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Il mondo scuola è uno degli ambiti più importanti e sensibili su cui abbiamo concentrato il lavoro della sorveglianza sanitaria, con unquotidiano deiin tutti gli istituti – ...

«Una drastica riduzione dei casi di contagio nelle scuole» in provincia di Bari «a partire da fine ottobre», ovvero dall’avvio della didattica a distanza. A riferirlo è l’Asl barese che a sostegno del ...

Da quando la Regione Puglia ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza, cioè da fine ottobre, c'è stata "una drastica riduzione dei casi di contagio nelle scuole".

