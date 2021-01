«L'Italia è il paese dei conti alla rovescia. Alla fine dei quali non succede mai nulla» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La nascita di un nuovo governo, l'entrata a regime del piano vaccinale, la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le elezioni in alcune grandi città, l'arrivo dei fondi europei. Ci concentriamo troppo sull'attesa e troppo poco su quanto succede dopoTutti dicono che serve ascoltare i giovani. Ma poi le loro proposte non le considera nessuno " La crisi economica post Covid colpisce i giovani più degli anziani: bisogna occuparsi di loro" Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La nascita di un nuovo governo, l'entrata a regime del piano vaccinale, la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le elezioni in alcune grandi città, l'arrivo dei fondi europei. Ci concentriamo troppo sull'attesa e troppo poco su quantodopoTutti dicono che serve ascoltare i giovani. Ma poi le loro proposte non le considera nessuno " La crisi economica post Covid colpisce i giovani più degli anziani: bisogna occuparsi di loro"

diMartedi : #Prodi su #crisidigoverno: 'In questi giorni a Bruxelles respiravano tranquillità perché iniziavano a vedere progra… - gualtierieurope : Il consiglio dei ministri vara il #RecoveryPlan, il più grande piano di investimenti mai visto in Italia. Con le ri… - gualtierieurope : Abbiamo consegnato al Presidente @GiuseppeConteIT la nuova bozza del #RecoveryPlan. In oltre 170 pagine sono espost… - msn_italia : Crisi governo, Sergio Mattarella sconcertato: «Il Paese non capirebbe» - voltes48 : RT @MinervaMcGrani1: L’Italia è il paese al mondo dove si mangia e si beve meglio in assoluto...vogliono toglierci la nostra forza, la nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia paese Vent'anni dalla mucca pazza, Coldiretti: "Italia Paese più green in Europa" - DIRE.it Dire “La pandemia può rafforzare il cammino dell’Europa unita”

Storico, esperto di politiche comunitarie, Piero Graglia analizza la risposta europea alla crisi generata dal Covid, che peraltro non manca di limiti e ritardi. Il piano italiano? «Ancora piuttosto ne ...

Scuole superiori chiuse, Daniele Novara denuncia i danni della Dad

L’allarme del pedagogista: «Isolamento, troppa esposizione ai dispositivi digitali, poca concentrazione, depressione: così Governo e Regioni sacrificano i giovani» ...

Storico, esperto di politiche comunitarie, Piero Graglia analizza la risposta europea alla crisi generata dal Covid, che peraltro non manca di limiti e ritardi. Il piano italiano? «Ancora piuttosto ne ...L’allarme del pedagogista: «Isolamento, troppa esposizione ai dispositivi digitali, poca concentrazione, depressione: così Governo e Regioni sacrificano i giovani» ...