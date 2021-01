Borse europee caute. Milano si allinea (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Gli investitori mostrano cautela guardando alle evoluzioni della pandemia da Covid-19, alle prime mosse dell’amministrazione Biden e alle banche centrali. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà l’inflazione di dicembre, mentre in serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book. L’attenzione degli addetti ai lavori si concentra anche sulla possibile crisi di Governo in Italia. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.853,4 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 53,5 dollari per barile. Lieve miglioramento ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Gli investitori mostranola guardando alle evoluzioni della pandemia da Covid-19, alle prime mosse dell’amministrazione Biden e alle banche centrali. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà l’inflazione di dicembre, mentre in serata la Federal Reserve pubblicherà il Beige Book. L’attenzione degli addetti ai lavori si concentra anche sulla possibile crisi di Governo in Italia. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.853,4 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 53,5 dollari per barile. Lieve miglioramento ...

