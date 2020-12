AEW Dynamite report 16 12 20

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In questa puntata di AEWSting apparirà! Il neo campione del mondo Kenny Omega affronta Joey Janela. Adam Page match AEWsi apre con il match tra i Private Party e Matt Hardy opposti ad Adam Page accompagnato da due membri del Dark Order. Questi ultimi, nonostante non combattano insieme per la prima volta, riescono a combinare ottime manovre ma alla fine vengono sconfitti dai più rodati Private Party. Attenzione però a Matt Hardy che ruba lo schienamento ai due compagni, che restano perplessi. Cody ad AEWIn uno dei pochissimi match in singolo della giornata Cody affronta Angelico. The American Nightmare vince facilmente contro il membro degli Hybrid 2, ma il team Taz al completo arriva a congratularsi. Sting arriva a metterli in fuga, ma in verità l’unico che prova a contrastare la leggenda ...