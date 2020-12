Camorra e droga tra Giugliano, Melito e Villaricca: 3 arresti dopo la confessione di due fratelli (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giugliano. Nell’ambito di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, nei confronti di Manna Antonio, 45enne di Melito di Napoli e Barbato Emanuele, 22enne di Melito di Napoli, entrambi destinatari della custodia in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020). Nell’ambito di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia diin Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, nei confronti di Manna Antonio, 45enne didi Napoli e Barbato Emanuele, 22enne didi Napoli, entrambi destinatari della custodia in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

