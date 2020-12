Napoli, boom di spettatori per la prima online del Teatro San Carlo (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Successo per la prima inaugurazione in streaming del Teatro di San Carlo di Napoli. Sono circa 40mila gli spettatori web collegati da tutto il mondo per seguire la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Tra questi c’è anche il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini. “È davvero una grande gioia essere qui con voi un altro anno, quest’anno per la Cavalleria rusticana al San Carlo, a Napoli, per l’avvio di un anno che sarà diverso dagli altri” ha spiegato il titolare del Mibact. “La cultura italiana – spiega il ministro – sta attraversando con la cultura di tutto il mondo come un deserto, ma alla fine di questo deserto le sale, i teatri, torneranno a riempirsi della gioia, della musica, dello ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Successo per lainaugurazione in streaming deldi Sandi. Sono circa 40mila gliweb collegati da tutto il mondo per seguire la Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Tra questi c’è anche il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini. “È davvero una grande gioia essere qui con voi un altro anno, quest’anno per la Cavalleria rusticana al San, a, per l’avvio di un anno che sarà diverso dagli altri” ha spiegato il titolare del Mibact. “La cultura italiana – spiega il ministro – sta attraversando con la cultura di tutto il mondo come un deserto, ma alla fine di questo deserto le sale, i teatri, torneranno a riempirsi della gioia, della musica, dello ...

Tg3web : Boom di spettatori, anche se online per le norme anticovid, per la prima del Teatro San Carlo di Napoli che stasera… - nenanavi : RT @Tg3web: Boom di spettatori, anche se online per le norme anticovid, per la prima del Teatro San Carlo di Napoli che stasera inaugura la… - GianAlRoma : RT @Tg3web: Boom di spettatori, anche se online per le norme anticovid, per la prima del Teatro San Carlo di Napoli che stasera inaugura la… - AntorisRispo : RT @Tg3web: Boom di spettatori, anche se online per le norme anticovid, per la prima del Teatro San Carlo di Napoli che stasera inaugura la… - nigoio : Vorrei essere a Napoli negli anni sessanta in estate, con un amore e il boom economico -