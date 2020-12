Juventus-Torino, i convocati per il derby: la lista di Pirlo (Di sabato 5 dicembre 2020) La lista dei convocati di Pirlo in vista del derby tra Juventus e Torino di questo pomeriggio all’Allianz Stadium Dopo il Torino, anche la Juventus ha diramato la lista dei convocati per il derby di questo pomeriggio alle 18 contro i granata di Giampaolo. Out per infortunio Buffon, Chiellini e Demiral, oltre allo squalificato Morata. La lista dei convocati di Pirlo per la stracittadina dell’Allianz Stadium: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel; Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta; Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski; Attaccanti: Ronaldo, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Ladeidiin vista deltradi questo pomeriggio all’Allianz Stadium Dopo il, anche laha diramato ladeiper ildi questo pomeriggio alle 18 contro i granata di Giampaolo. Out per infortunio Buffon, Chiellini e Demiral, oltre allo squalificato Morata. Ladeidiper la stracittadina dell’Allianz Stadium: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel; Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta; Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski; Attaccanti: Ronaldo, ...

juventusfc : ?? «Il Derby è una partita di grandi emozioni» Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #JuveToro ?… - ZZiliani : Il 18/02/2018 in Torino-Juventus 0-1 #Orsato finge di non vedere questo pugno sferrato da #Chellini a #Belotti, il… - juventusfc : ?? ?? @TorinoFC_1906 Meno 1?? al #DerbyDellaMole! Tutto quello che c'è da sapere sui nostri avversari, qui ?… - clarence_von : RT @CrashNC88: Qui a molti sfugge un dettaglio non di poco conto. La #Juventus ad un certo punto ha mollato #Suarez dopo che #Paratici avev… - GoalItalia : Juve senza Buffon, Chiellini e Demiral nel derby contro il Torino ?? -