“Christmas in the Heart”, l’album di cover natalizie di Bob Dylan (Di sabato 5 dicembre 2020) Per il nostro quinto giorno del calendario dell’avvento musicale, parliamo di Christmas in the Heart, il trentaquattresimo album in studio di Bob Dylan. È pubblicato il 13 Ottobre del 2009, sotto la Columbia Records. Il disco si compone di 15 tracce, tutte cover di brani classici della tradizione natalizia. I proventi delle vendite di Christmas in the Heart sono andati a diverse organizzazioni caritatevoli. Bob Dylan canta un Natale blues e folk Tutte le 15 tracce di Christmas in the Heart sono cover, vere e proprie reinterpretazioni, di brani classici natalizi. Dylan li esegue con impostazione baritonale ed influssi di musica blues, folk e country di fattura hillbilly. Il compositore statunitense, ricreare l’atmosfera natalizia della sua giovinezza, attenendosi pedissequamente alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Per il nostro quinto giorno del calendario dell’avvento musicale, parliamo di Christmas in the Heart, il trentaquattresimo album in studio di Bob. È pubblicato il 13 Ottobre del 2009, sotto la Columbia Records. Il disco si compone di 15 tracce, tuttedi brani classici della tradizione natalizia. I proventi delle vendite di Christmas in the Heart sono andati a diverse organizzazioni caritatevoli. Bobcanta un Natale blues e folk Tutte le 15 tracce di Christmas in the Heart sono, vere e proprie reinterpretazioni, di brani classici natalizi.li esegue con impostazione baritonale ed influssi di musica blues, folk e country di fattura hillbilly. Il compositore statunitense, ricreare l’atmosfera natalizia della sua giovinezza, attenendosi pedissequamente alla ...

94HVRS : the christmas song è bellissima - ComunitaQueenIT : Kerry Ellis feat. Brian May - One Beautiful Christmas Day | Il nuovo singolo inedito pubblicato il 27 novembre per… - ikigaiisvt : vado a fare l'albero di natale a suon di moon taeil che canta the christmas song - evdamon : ???? The Ultimate Christmas Present ???? Babbo Natale è a Los Angeles, dove due giovani ragazze, Allie e Sam, riescono… - MichelleLauro : RT @FernandaVigagni: ?Il 21 dicembre, Saturno e Giove si allineeranno in una bellissima stella luminosa. L'ultima volta che accadde fu nel… -

Ultime Notizie dalla rete : “Christmas the I suoni del Lago… Christmas time latinaoggi.eu